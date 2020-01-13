لاعب كروكيه الزمالك يقود منتخب مصر للمركز الثاني ببطولة العالم

قاد لاعب الزمالك للكروكيه هاني ناجي منتخب مصر للفوز بالمركز الثاني ببطوله العالم التي أقيمت بنيوزيلندا والتي بدأت من يوم 6 يناير الحالي وحتي 12 من الشهر نفسه .

وخسر منتخب مصر المباراة النهائية أمام البلد المضيف نيوزيلندا، وتألق منتخب

مصر خلال مشواره بالبطولة حيث فاز علي جنوب افريقيا وامريكا وانجلترا .

يذكر أن هاني ناجي قائد منتخب مصر، شارك في العديد من البطولات الدوليه حيث حقق الميداليه الذهبيه الموسم الماضي ببطوله

مصر الدولية.. كما حصد العديد من الميداليات ببطولات العالم.

وأكد احمد ميهوب المدير الفني لفريق كروكيه الزمالك أن هامي ناجي من أفضل اللاعبين بالفريق ويضم منتخب مصر العديد من لاعبي الفريق الابيض مثل الشقيقين احمد ومحمد نصر وماهيتاب محمد ورانيا خورشيد وبولين صليب و أماني حسن وسيد صبرة وخالد كامل ومنال خضير.