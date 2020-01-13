تعرف على مواعيد مباريات فراعنة اليد ببطولة إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق في الفترة من 16 يناير إلى 26 من الشهر ذاته، وتحتضن فعاليتها تونس.
ويفتتح المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام نظيره الغيني بعد غدًا الخميس في افتتاح البطولة الإفريقية، على أن يواجه نظيره الكيني في اليوم التالي، ثم يختتم مرحلة المجموعات يوم 19 من الشهر الجاري أمام نظيره الكونغولي.
يطير منتخب مصر الأول لكرة اليد متجهًا إلى تونس، اليومالثلاثاء، للمشاركة ببطولة إفريقيا لليد، التي تبدأ في الفترة من 16 يناير إلى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.
ويطير منتخب مصر الأول لكرة اليد متجهًا إلى تونس، اليوم
ويترأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوقالاتحاد المصري لليد، حيث ضمت كل من كريم هنداوي، عصام الطيار، محمد علي، محمد سند، أكرم يسري، أحمد الأحمر، يحيي خالد، محسن رمضان، أحمد خيري، سيف الدرع ، أحمد هشام السيد، يحيي الدرع، علي زين، حسن قداح، عمر بكار، أحمد مؤمن، إبراهيم المصري، ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل، خالد وليد.
ويشارك رفقة منتخب الفراعنة 4 منتخبات عربية هي الجزائر وليبيا والمغرب وتونس مستضيف البطولة الإفريقيى، بالإضافة إلى منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والكونغو وغينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا والجابون والرأس الأخضر وأنجولا.
جدير بالذكر أن الفائز ببطولة إفريقيا لليد يشارك مباشرةٍ لأولمبياد طوكيو 2020.
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