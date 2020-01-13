أبو جريشة يكشف عن مكاسب مباراة الإسماعيلي والترسانة

أشاد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف. وسجل أهداف الدراويش عمر الوحش ومحمد مجدي الجمل، بينما سجل أيمن الهاجري هدف الشواكيش. واضاف أبوجريشة :"المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق". وواصل :"اهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على امكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين". بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين". وأتم هداف الدراويش التاريخى تصريحاته :"الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق ، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة".

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