مشاهدة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 13-1-2020

تقدم بوابة الوفد مشاهدة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 على ملعب استاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 على ملعب استاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . موعد مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة وادي دجلة ضد الإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي تايم سبورت Time Sports HD وأون سبورت On Advertisements Sport HD بصوت المعلقين هيثم هيبة ومحمد الغياتي . Sport HD بصوت المعلقين هيثم هيبة ومحمد الغياتي . موقف الفريقين قبل المباراة .. يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراة اليوم وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يخوض وادي دجلة المباراة وهو في المركز السابع عشر بجدول الدوري برصيد 9 نقاط . مشاهدة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي بث مباشر..

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