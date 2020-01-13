اليوم.. المقاولون العرب يستأنف تدريباته لمواجهة الأهلي

يستأنف المقاولون العرب، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.

وكان عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، منح لاعبي الفريق راحة ٢٤ ساعة، بعد الفوز الفريق على إف سي مصر،

بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الأسبوع الـ١٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز ، رفع بها المقاولون رصيده إلى ٢٩ نقطة في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٣٠ نقطة.

ويخوض المقاولون مرانه على ملعبه الفرعي بالجبل الأخضر، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

يستعيد المقاولون خدمات المدافع البوركيني فاروقا بعد طرده خلال مباراة المقاولون ومصر المقاصة، ويأمل المقاولون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر من أجل مواصلة التواجد بالمربع الذهبي.