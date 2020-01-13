شاهد.. رؤوف خليف يتساءل عن أزمة برشلونة بسبب سواريز

قال المعلق التونسي رؤوف خليف أن إصابة الأورجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والذي يغيب عن صفوف الفريق لمدة 4 شهور ستؤثر على الفريق بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة.

وقال خليف عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"غياب "سواريز" للأشهر الأربعة القادمة سيكون وقعه

كبيرا على هجوم البرسا الذي هو في حاجة ماسة للنجم الأوروغواياني والذي يعتبر حلقة بارزة ومهمة بجانب ميسي وجريزمان فكيف سيتصرف الإطار الفني للبرسا مع هذه المعضلة ؟".

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني، في

غضروف الركبة اليمنى المفصلي.

وأضاف النادي في بيانه إلى أن سواريز يخوض عملية جراحية في عضروف الركبة اليمنى، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.

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وكان سواريز قد شارك فى الموسم الحالى فى 23 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا فى بطولتى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا وصنع 7 أهداف أخرى.

وكان برشلونة أقصي من المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، في نصف النهائي.