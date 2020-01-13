رسميًا | الفيصلي السعودي يعزز صفوفه بصفقة برازيلية

أعلن نادي الفيصلي السعودي، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع البرازيلي جيليرمي أوجستو لمدة موسمين. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن اللاعب تجاوز الفحص الطبي وأصبح لاعباً للفريق بصفة رسمية. وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عاماً أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو. ويحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد خوضه 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين). Advertisements الفيصيلي يوافق على رحيل لويس جوستافو لهذا الفريق اهداف مباراة الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

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