اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وابها بث مباشر بدون تقطيع Ahly geddeh LIVE ماتش الاهلي HD

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يتلاقى فريق الأهلي السعودي وأبها بث مباشر اليوم علي ملعب “الجوهرة المشعة” بالمدينة الرياضية بجدة نوفر لكم البث المباشر اليوم ، مشاهدة مباراة الأهلي وأبها إحدى مباريات الدوري السعودي،تنقل مباراة الأهلي ضد أبها اليوم بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية، مباراة هامة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري كريستينا جروس ونظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويرغب في الفوز من أجل العودة من جديد للمربع الذهبي ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للألماني ماركو مارين، صانع ألعاب فريق الأهلي المنضم حديثًا لقلعة الكوؤس، بعد انضمامه رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

على الجانب الآخر يطمح فريق أبها لمواصلة عروضه المتميزة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وفاز الفريق في المباراة الماضية على نظيره ضمك بثلاثة أهداف لهدف، وقبلها الفوز على فريق الشباب بهدفين نظيفين ويدخل الأهلي السعودي اللقاء وهو في المركز في السادس برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وهو نفس عدد نقاط الذي يملكه ضيفه أبها صاحب المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

توقيت مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم، الأهلي السعودي Vs أبها. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 14). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 . الملعب : الجوهرة المشعة . المعلق : مشاري القرني . موعد المباراة : 8:05 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:05 مساءاً بتوقيت مصر . 7:05 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:05 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:05 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:05 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:05 مساءاً بتوقيت العراق .