رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة، لمواجهة نادي غرناطة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019/2020.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

وتقام المباراة بين برشلونة وغرناطة، على ملعب كامب نو، يوم الأحد المقبل 19 يناير، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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حيث عاد اللاعب البرازيلي آرثر ميلو، إلى تدريبات الفريق الكتالوني، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب لم يتعافى من الإصابة بنسبة 100℅، ولكنه سيشارك على فترات في الحصص التدريبية المقبلة.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.