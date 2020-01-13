رياضة | قرار ناري من اتحاد الكرة بشأن حسام غالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من اتحاد الكرة بشأن حسام غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قرار ناريا بشأن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بعد أزكته في مباراة أسوان ببطولة الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة إحالة حسام غالي إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري.

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وجاء قرار اتحاد الكرة على خلفية المذكرة التي تقدت بها لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، إلى لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة المستشار سيد بنداري، للمطالبة بمعاقبة حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، وهو ما أكده " الوطن سبورت".

وكان أحمد الغندور حكم مباراة أسوان والجونة ببطولة الدوري الممتاز، قد ذكر في تقريره دخول حسام غالي في مشادة قوية معه وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من اللقاء.

ويستعد الجونة لمواجهة الزمالك، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.