رياضة | صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب السوبر، بعدما تغلب على فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 أمس الأحد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتلقت جماهير الريال خبرا صادما للغاية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالأمس.

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وذكرت صحيفة ‘‘آس‘‘ الإسبانية، أن سيرجيو راموس قائد الريال بات مهددا بالغياب لمدة 15 يومًا بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في نهائي كأس السوبر بالأمس.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجيو راموس أنهى نهائي كأس السوبر مع إصابته بالتواء في الكاحل بعد كرة مشتركة مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 61، حيث تم علاجه من قبل الفريق الطبي لريال مدريد بين بوادر ألم واضحة، ورغم ذلك كان راموس قادرًا على استكمال المباراة حتى نهايتها بعدما استمرت لمدة 120 دقيقة ومن ثم ركلات الترجيح.

ومن الممكن أن يغيب راموس عن الملاعب لمدة 15 يومًا بسبب معاناته من التواء في الكاحل، وبهذه الطريقة، لن يكون القائد متاحًا لمدربه زين الدين زيدان في ثلاث مبارايات، مباراتان في الدوري الإسباني وجولة دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، حيث سيغيب ضد إشبيلية يوم السبت المقبل، بالإضافة لغيابه عن جولة كأس الملك المقبلة، أما المباراة ستكون ضد بلد الوليد يوم 26 يناير في الليجا.

