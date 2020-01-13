رياضة | مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى، من أجل معرفة سبب تجاهل بعض العناصر.

وتبحث اللجنة سر خروج ياسر إبراهيم من حسابات فايلر، والذي أصبح علامة استفهام داخل لجنة التخطيط بالأهلى، خصوصًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة عبّر عنها فى تجربته مع سموحة، كما تعاقد الأهلى معه بمبلغ كبير وصل إلى 30 مليون جنيه.

وهناك ضغوط على السويسرى رينيه فايلر، بمنح اللاعب الفرصة فى المباريات المحلية بالدورى من أجل الحكم على مستواه فى ظل وجود أخطاء ساذجة يقع بها خط الدفاع بالوقت الحالى.