رياضة | زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، كيفية تحول موسم ريال مدريد في غضون ثلاثة أشهر فقط.

واستطاع الفريق تحقيق لقب السوبر الإسباني على حساب غريمه أتليتيكو مدريد العنيد بفارق ركلات الترجيح، بعد مباراة عصيبة امتدت لأشواط إضافية وغلبت عليها الحماسة والعنف.

وذكرت الصحيفة، أن بداية الموسم كانت صعبة للغاية بالنسبة للفريق المدريدي ومدربه العائد زين الدين زيدان، الذي واجه إنتقادات عنيفة، لا سيما بعد السقوط المروع في ملعب حديقة الأمراء بثلاثية باريس سان جيرمان في أولى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

واستكمل الفريق خيباته في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالتعادل مع كلوب بروج 2-2، بالإضافة لخسارة بعض النقاط في الدوري الإسباني، الأمر الذي بشر الجميع بموسم صفري مثل الموسم الماضي.

وبدأت إدارة النادي الملكي في استشعار الحرج نحو زيدان، الذي منحته فرصة أخيرة في لقاء جلطة سراي في ملعب " ترك تيليكوم" في دوري الأبطال، قبل أن تنقذ قذيفة توني كروس رأس زيدان من مقصلة بيريز.

أضافت ماركا، أن كل شئ تغير في الريال منذ ذلك الفوز، فزيزو عاد لقرارته الحكيمة وقيادته للمباريات بشكل رائع كما كان الحال في فترته الأولى.

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كما تحول توني كروس من لاعب بطئ في الحركة وإتخاذ القرار، للاعب في مطلع العشرين بنشاطه وتمريراته القاتلة، رغم أن كروس أتم الثلاثين من عمره منذ أيام.

وصقل زيدان موهبة النجم الرائع فيديريكو فالفيردي، وبات أحد أهم عناصر الفريق في الوقت الحالي، بالإضافة لتطور مستوى الفرنسي فيرلان ميندي على الرواق الأيسر.

وتحول البلجيكي كورتوا من حارس مهتز يفشل في أبسط الإختبارات لسد منيع، حيث أصبح التسجيل في مرماه أصعب من أي وقت مضى، ويصبح الفريق أقوى دفاعات الليجا وهو أمر كان غير معتاداً لريال مدريد.

ومنذ خسارة الفريق أمام مايوركا في الدوري الإسباني يوم 19 أكتوبر الماضي، لم يتلق الفريق أي هزيمة في جميع البطولات، وهي إحصائية تشير للتحول الكبير الذي شهده الفريق.

وأقصى النادي الملكي ناديين كبيرين في السوبر وهما فالنسيا وأتليتيكو مدريد، ليستحق الفريق التتويج باللقب رقم 26 في حقبة بيريز كرئيس للريال، وهو اللقب العاشر لزيدان.

وأصبح الريال حالياً في أوج عطائه إستعداداً لإستكمال مشوار الدوري الإسباني، بالإضافة للمواجهة المنتظرة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.