رياضة | بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الكونغولي جون مابينزا نجم الملعب التونسي واحدا من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لاعب الملعب التونسي لفت الأنظار بشدة في الشهور الماضية ، الأمر الذي دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتفكير في ضمه.

من جانبه، ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية إن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مهتم بضم نجم الملعب التونسي البالغ من العمر 19 عاما.

Advertisements

التقارير أشارت إلى أن المقربين من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب نصحوه بالانتظار لمدة 24 ساعة فقط بهدف واضح وصريح وهو ضم اللاعب الكونغولي الذي ترغب في التعاقد معه العديد من الأندية.

ويبحث الأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر عن مهاجم كبير وسوبر في الشتاء من أجل الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال إفريقيا خاصة بعد تراجع مروان محسن والمغربي وليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا بعد غد الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.