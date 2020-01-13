رياضة | نهضة استثمارية وخدمية لأعضاء الأهلي بتدشين مجمع بنوك فرع زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة استثمارية وخدمية لأعضاء الأهلي بتدشين مجمع بنوك فرع زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحركاته المثمرة التي تستهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمي يمكن تقديمه لأعضاء النادي بمختلف فروعه على كافة الأصعدة بالشكل الذي يليق بعضو الجمعية العمومية لنادي القرن الإفريقي، وذلك بتشييد مجمع للبنوك بفرع النادي بالشيخ زايد وتوقيع العقود مع ثلاثة من البنوك الوطنية الكبرى وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة»؛ لافتتاح فروع لها هناك.

وعكف مجلس إدارة الأهلي طوال الفترة الماضية على دراسة العديد من الملفات الخدمية والإنشائية؛ من أجل الوصول إلى القرارات التي من شأنها تحقيق أفضل الخدمات لعضو الجمعية العمومية، وأيضا للراغبين في الحصول على عضوية الأهلي والانضمام إلى أسرة النادي الأعرق على مستوى القارة الإفريقية والوطن العربي، خاصة بعد التسهيلات العديدة والمميزة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بملف العضويات الجديدة المنتظر زيادة أسعارها في الأول من أبريل المقبل.