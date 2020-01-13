رياضة | جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على مكافأة لاعبو الفريق، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن زيدان، عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين داخل غرف ملابس ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، عقب نهاية مباراة أتلتيكو مدريد بنهائي البطولة.

وأوضحت التقارير، أن زيدان قدم التهاني للاعبين على المجهود المبذول وتحقيق اللقب ومنحه كهدية للجماهير مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنه يعلم أن كل اللاعبين رجال مطالبًا إياهم بالفرحة اليوم قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" عن وصول الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حاملين لقب كأس السوبر.

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وأضافت الصحيفة، أن زيدان قرر منح اللاعبين راحة سلبية حتى الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة من الغد الثلاثاء، كنوع من المكافأة على المجهود المبذول والتتويج باللقب على حساب غريمه.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد سوف يفقد جهود الثنائي سيرجيو راموس مدافع الفريق بسبب إصابة الكاحل، وفالفيردي بسبب الإيقاف خلال مباراة إشبلية المقبلة بالليجا.

ويستعد الميرنجي لمواجهة إشبلية، مساء السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.