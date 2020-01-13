رياضة | فابينيو يصدم نيمار وصلاح.. ويدعو مبابي للإنضمام لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابينيو يصدم نيمار وصلاح.. ويدعو مبابي للإنضمام لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل فابينيو، زميله السابق في موناكو ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي للإلتحاق به في صفوف ليفربول.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تصريحات فابينيو لشبكة "تيلي فوت"، حيث قال: " سيكون مُرحباً به هنا في ليفربول".

وصدم فابينيو مواطنه نيمار قائلاً : " مبابي لاعب عظيم، سيحصل على الكرة الذهبية قبل زميله نيمار".

وحول أفضل لاعب من وجهة نظره في ليفربول واصل : " ميسي حصل على البالون دور، نعم ولكن ساديو ماني كان يستحق الحصول عليها، إنه أفضل لاعب في ليفربول".

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وزامل فابينيو كيليان مبابي في فريق موناكو، الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع المدرب البرتغالي لياندرو جارديم، قبل أن يذهب مبابي لفريق باريس سان جيرمان وينتقل فابينيو للريدز.

ويعد صاحب الـ 21 عاماً من أفضل لاعبي الإرتكاز في العالم حالياً، ويعد قطعة هامة في فريق الألماني يورجن كلوب.

ويغيب فابينيو عن المشاركات مع ليفربول، منذ الإصابة القوية التي تعرض لها في أربطة الركبة في نوفمبر الماضي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية في غضون أسابيع قليلة، ليواصل مشوار فريقه المتميز للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.