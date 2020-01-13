رياضة | رسمياً.. ميلان يعلن عن صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ميلان يعلن عن صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدانماركي سيمون كايير لاعب إشبيلية الإسباني.

واجتاز كايير الكشف الطبي الروتيني مع نادي ميلان اليوم بنجاح، ليوقع على عقود إنتقاله رسمياً للروسونيري في يناير الحالي.

ومن المقرر أن ينضم كاير لميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

Advertisements

ولعب كاير هذا الموسم معاراً من الفريق الأندلسي لفريق أتالانتا الإيطالي لمدة عام، بدأ منذ مطلع الموسم الحاري، لكنه عانى من قلة المشاركات، التي وقفت عند 6 مباريات فقط مع الفريق.

واضطر اللاعب لقطع إعارته مع أتالانتا والعودة لإشبيلية، الذي باعه بدوره لميلان.

يذكر أن صاحب الـ 30 عاماً، مثل أندية روما وباليرمو في الدوري الإيطالي، بالإضافة لعدة أندية أخرى أبرزها أشبيلية الإسباني وفولفسبورج الألماني.