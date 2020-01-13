رياضة | رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة سيخبر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق بالإقالة اليوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من نادي برشلونة بأن بارتيمو سيعقد اجتماعًا عقب نهاية مران الفريق الكتالوني اليوم الاثنين، وسيقوم خلالها رئيس النادي بإخبار فالفيردي بإقالته من تدريب الفريق.

وأضافت الصحيفة بأن هناك 4 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني وهو ماوريسيو بوتشيتشينو وماسيمليانو أليجري ووسيتين وجارسيا بيمنتا.

ويريد برشلونة التخلص من فالفيردي عقب الخروج من بطولة كأس السوبر الإسباني من دور النصف النهائي بعد الخسارة من نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة.