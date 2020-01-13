رياضة | تقرير إنجليزي: ساوثجيت يوجه ضربة قاضية لفاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إنجليزي: ساوثجيت يوجه ضربة قاضية لفاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إنجليزي اليوم الإثنين، أن المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت سيوجه صدمة قوية لنجم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز جيمي فاردي.

وأشارت شبكة أتليتيك البريطانية، إلى أن ساوثجيت لن يقوم باستدعاء فاردي في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة، والمزمع إقامتها في صيف العام الحالي 2020.

ونقلت الشبكة تفضيل ساوثجيت لاختيار أحد الثلاثي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وداني إينجز هداف ساوثهامبتون، ودومنيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، لقيادة هجوم منتخب الأسود الثلاث في البطولة، رفقة النجمين هاري كين لاعب توتنهام وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير، أن تقدم فاردي في العمر (٣٣ عاماً) هو العائق الوحيد في انضمامه للمنتخب الإنجليزي، في ظل رغبة ساوثجيت في الإعتماد على المهاجمين الشبان.

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ولم تشفع صدارة فاردي لهدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، لإدراجه ضمن خطط ساوثجيت في اليورو، مما قد يدفعه لإتخاذ قرار إعتزال اللعب دولياً.

ويعاني هاري كين من إصابة عضلية قوية في الوقت الحالي، لن يتعافى منها قبل بداية أبريل المقبل، لكنه هو المهاجم الأساسي في تشكيلة ساوثجيت.

في المقابل، يتألق راشفورد حالياً مع الشياطين الحمر، وهو أحد العناصر الأساسية في المنتخب الإنجليزي، ليتبقى مقعد أو مقعدين حسب اختيارات ساوثجيت، في ظل قدرة راشفورد على شغل مركز الجناح الأيسر.

ويبرز حالياً الثلاثي كالفيرت لوين بعد آدائه الجيد مع إيفرتون، وتامي أبراهام قائد هجوم تشيلسي صاحب الـ 13 هدفاً، وداني إينجز الذي سيتم استدعاؤه في المعسكر القادم للمنتخب الإنجليزي، كما يبرز أيضاً كالوم ويسلون لاعب بورنموث.