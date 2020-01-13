انييستا: يجب احترام فالفيردي من قبل الجميع

الإثنين 13 يناير 2020

وجه نجم وسط ​المنتخب الاسباني​ وفريق ​برشلونة​ السابق، الرسام ​اندريس انييستا​ سهام الانتقاد نحو ادارة البلوغرانا بسبب الطريقة التي يتعاملون بها مع المدرب إرنستو ​فالفيردي​ مطالباً اياهم باحترام المدير الفني.



وقال انييستا: "الاحترام تجاه المدرب يجب ان يكون موجودا دائما، وذلك في غض النظر أن كان كل شخص منا يروق له المدرب أو لا، الوضع ليس لطيفا بالنسبة لأحد في ​البرشا​، وضعية فالفيردي اصبحت ضعيفة".

واضاف انييستا عن سوأله عن رفض ​تشافي هيرنانديز​ و​رونالد كومان​ تولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الآن: "كل شخص يقرر ما إذا كان الوقت ملائما أم لا".