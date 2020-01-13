بعد تتويجه بالسوبر.. صفعة قوية لريال مدريد قبل لقاء إشبيلية في الليجا

الإثنين 13 يناير 2020

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهه فريق إشبيلية، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني 2019/2020.



موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وتًقام المباراة بين ريال مدريد وإشبيلية، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم، السبت المقبل 18 يناير، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد بطل السوبر على حساب أتلتيكو

وتوجّ ريال مدريد بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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واستضافت المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

وتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

حيث أصبح من المؤكد غياب مدافع الفريق سيرخيو راموس عن لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل.

وتعرض المدافع الإسباني لإصابة في مباراة الأمس، عبارة عن التواء في الكاحل بعد تدخل قوي مع ألفارو موراتا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن راموس من المؤكد أن يغيب لمدة 15 يوما.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.