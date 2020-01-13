بيبي رينا على أعتاب أستون فيلا

الإثنين 13 يناير 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن حارس مرمى ليفربول السابق ​بيبي رينا​ سينضم إلى فريق ​أستون فيلا​ على سبيل الإعارة من أي سي ​ميلان​ يوم الاثنين.

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وذلك بعد أن وافق فيلا على رسم الإعارة مع ميلان يوم الجمعة، وشُوهد رينا في المدرجات في فيلا بارك يوم السبت خلال مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي.

وسيكمل الفحص الطبي في وقت لاحق يوم الاثنين قبل الانتهاء من الإجراءات الشكلية للصفقة حتى نهاية الموسم.

كما أصبح حارس ليفربول السابق الخيار الأول لدى المدرب دين سميث بعد إصابة توم هيتون.