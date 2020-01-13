شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أسماء مرشّحة لتعويض غياب زانيولو والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي روما قد بدأ مساعيه للتعاقد مع لاعب بديل للنجم الشاب ​نيكولو زانيولو​ الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة يوفنتوس والتي إنتهت بفوز البيانكونيرو بنتيجة 2-1.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجيالوروسو قد صوّب إهتمامه على نجم نادي ​الإنتر​ ​ماتيو بوليتانو​ وتواصل مع وكيل أعماله لجس النبض، كما يُعتبر النجم الاسباني سوسو لاعب ميلان أحد الأهدافا التي سيسعى روما للحصول على خدماتها، كذلك لاعب نادي أودينيزي والدولي الارجنتيني رودريغيو دي باول.

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