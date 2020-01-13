الامارات | المنتخب الأولمبي يتخطى كوريا الشمالية وينعش آماله في بلوغ أولمبياد "2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتخطى كوريا الشمالية وينعش آماله في بلوغ أولمبياد "2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش المنتخب الأولمبي لكرة القدم حظوظه في التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل بفوزه الثمين على منتخب كوريا الشمالية بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الإثنين على ملعب بوريرام “بمدينة بوريرام التايلاندية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية.

وقاد كل من المدافع خليفة الحمادي وزايد العامري المنتخب لهذا الفوز بتسجيلهما هدفي المباراة" 18 "و31" على التوالي ورفع المنتخب الأولمبي رصيده الى أربع نقاط بعدما كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام فيتنام دون أهداف واكتفى بحصد نقطة واحدة فقط ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا المنتخب الأردني.

وظهر المنتخب الأولمبي أمام كوريا الشمالية بشكل مختلف عن ذلك الذي ظهر به في مباراته الأولى أمام فيتنام، وأتسم أداء المنتخب الأولمبي خصوصا على مدار شوطي المباراة بالتنظيم الدفاعي الجيد والأداء الجماعي في خطي الوسط والهجوم وتألق المدافع خليفة الحمادي بشكل لافت في هذه المباراة.

Advertisements

قاد المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي العماني أحمد الكاف.

أنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثالثة والأخيرة في هذه المرحلة أمام الأردن الخميس المقبل.