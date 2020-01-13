شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 3 ناشئين لتدريبات الزمالك.. ومران قوي لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، مشاركة ثلاثي قطاع الناشئين بالنادي هاني رشدي وأحمد عيد وحسين فيصل، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لتصعيد المتميزين من القطاع للتدريب مع الفريق والاستعانة بهم في اللقاءات المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، انضم رشدي مهاجم فريق 1999 للتدريبات ليلحق بالثنائي عيد وفيصل المتواجد في التدريبات منذ فترة.

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كما شهد المران قيام عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق، بتخصيص فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، وذلك على هامش المران.

كما خصص عبدالسلام فقرة تدريبية خاصة لـ«جنش» حيث أدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية.

في حين شارك أبوجبل وعواد وصبحي، في الفقرة الفنية التي يؤديها اللاعبين وهي عبارة عن تدوير الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.