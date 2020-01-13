شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يستقر على تجديد عقد إيهاب جلال رغم النتائج السلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي، برئاسة سمير حلبيه، استقر على تجديد عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي، حيث تولى جلال تدريب النادي المصري في ديسمبر 2018، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وقال هاشم في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت: مجلس الادارة استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافي، لوضع حد لشائعات رحيله التي انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتي تستهدف الإضرار بالنادي المصري لمصلحة أشخاص معينة.

أضاف عضو المصري: نقدر ونحترم حسام وإبراهيم حسن، وبعد رحيلهم عن المصري مازالت تربطنا بهم علاقات قوية، ولم يحدث بيننا أي أزمة أثناء رحيلهم.

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واستطرد هاشم: نسعى لحل أزمة القيد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لأننا نحتاج إلى ضم صانع ألعاب ولاعبين وسط، وما زلنا نفاوض عدة أندية للحصول عليهم.

ويواجه المصرى أزمة بسبب عدم إمكانية قيده للاعبين جدد بسبب مستحقات لاعبه السابق الشيخ موكورو، إلا أن هناك محاولات حالياً لحل الأزمة، فى الوقت الذى وصف إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى موقف الفريق فى ملف القيد بـ"المعقد"، رغم أنه يمتلك 3 أماكن فى القائمة، ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين فى يناير، وإذا لم ينجح النادى حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة، ويتمنى فقط عودة المصابين فى الفترة المقبلة واكتمال صفوفه، خاصة أنه اضطر لوضع محمود وادى فى قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة فى اللقاء.

ورفض إيهاب جلال فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبى المصرى، مشددًا على أنه حديث بعيد عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعانى من نقص عددى كبير فى بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة فى الفريق بدون شك.