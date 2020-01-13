شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يعود للمشاركة مع المقاولون أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف المصدر أن استبعاد اللاعب في المباراة السابقة أمام نادي مصر والتي انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف كانت بهدف إراحة اللاعب فقط وليس لسبب طبي، لكي يكون جاهزاً لمباراة الأهلي.

وكان طاهر محمد طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون في مباراة الجولة 12 أمام مصر المقاصة بسبب شعوره بالإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب حتى لا يتعرض للإصابة، خاصة وأنه عاد منذ فترة قريبة من إصابة طويلة بتمزق في العضلة الخلفية.

على صعيد آخر، يستأنف اليوم الأثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها عماد النحاس المدير الفني للفريق الفريق للاعبين والتي استغرقت 24 ساعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه ذئاب الجبل على نظيره إف سي مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الكلية الحربية، بافتتاح الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء قمة الدور الأول من الدوري، بين الأهلي المتصدر والمقاولون صحاب المركز الثاني.

Advertisements

وكان سيف الجزيري وشكري نجيب وكريم مصطفى، في الدقائق 13 و32 و37، قد أحرزوا أهداف المقاولون في شباك نادي مصر، فيما أحرز هدف إف سي مصر البديل رضا الويشي، في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون رصيده الى 29 نقطة، في الوصافة، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

ويمتلك المقاولون العرب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف .