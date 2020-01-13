شكرا لقرائتكم بطلة إيران في الأولمبياد: سئمت من الأكاذيب والظلم في بلادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت لاعبة التايكوندو الإيرانية كيميا علي زاده، وهي الوحيدة الفائزة بميدالية أولمبية في تاريخ الرياضة الإيرانية النسوية، إنها غادرت بلدها بعد أن سئمت من استغلال السلطات لها كأداة دعائية.

وكتبت كيميا، التي حصلت على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو، على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها انتقلت للعيش في أوروبا. وأعلنت زادة ذلك على حساب كانت تستخدمه لبعض الوقت لكن لم يتسن حتى الآن التأكد من مكانها.

وقالت زاده: لم يوجه لي أحد دعوة إلى أوروبا ولم أتلق عرضا مغريا، لكني أتحمل ألم وقسوة الحنين إلى وطني لأنني لا أريد أن أكون جزءا من النفاق والأكاذيب والظلم والمداهن.

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وقالت كيميا إن السلطات الإيرانية استغلت نجاحها ونسبته إلى قدرة الحكومة على إدارة موهبتها وحرص اللاعبة على ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران. وأضافت: لا أحد منا يهمهم. نحن مجرد أدوات.

وكيميا هي ثالث شخصية رياضية إيرانية بارزة تتوقف عن تمثيل بلادها في الشهور الماضية.

وكان علي رضا فيروزجا، المصنف الأول في لعبة الشطرنج في إيران قد قرر في ديسمبر عدم اللعب باسم بلده، وقبلها بثلاثة أشهر أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن المصارع الإيراني سعيد مولاي رفض العودة إلى بلاده خوفا على سلامته.