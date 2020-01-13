شكرا لقرائتكم الدوخي: الحكم حرم أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة السوبر الإسباني حرم أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول.
وقال في مقابلة مع "العربية": كان يجب على حكم اللقاء أن يشهر البطاقة الصفراء في الدقيقة 13 على لاعب ريال مدريد إيسكو بعد تدخله على الخصم بشكل متهور، لكنه تجاوز الحالة، وبعدها بدقيقة كان قراره صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء لأتلتيكو، لأن موراتا اتجه صوب كورتوا حارس ريال مدريد.
وواصل: في الشوط الأول لم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 22، لأن راموس أعاق تقدم الخصم، كما أن تقنية الفيديو "فار" لم تحضر في هذه الحالة.
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