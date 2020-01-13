شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يجرى أشعة على ركبته وينتظر النتيجة لتحديد موقفه من مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على ركبته اليوم، الاثنين، للاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذى أقيم أمس الأول، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى زيمبابوى والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن حالة قفشة مطمئنة، إلا أن الجهاز فضل إجراء صانع الألعاب الدولى أشعة لزيادة الاطمئنان، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة طنطا المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

ووصلت بعثة الأهلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة وطويلة، حيث غادرت هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر أمس وتوجهت إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة استمرت لمدة ساعة واعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة،ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى رحلة طيران أمتدت 4 ساعات و40 دقيقة، واعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم غادرت البعثة أديس أبابا إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها ٤ ساعات وخاض لاعبو بالأهلى مراناً خفيفاً صباح أمس فى الجيم، من أجل الاستشفاء عقب مباراة بلاتينيوم قبل رحلة العودة إلى القاهرة،

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق ،جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتاً من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدورى، مؤكداً ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى.