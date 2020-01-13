شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: الفريق مش محتاج عواد وأبو جبل.. والأبيض قادر على حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق أن الفريق الأبيض مازال قادرا على حسم لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بالرغم من خسارة عدد من النقاط فى مشواره. وقال أمير عزمى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى سيف زاهر على قناة أون سبورت، إن الزمالك حال فوزه بجميع اللقاءات المقبلة وتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى سيصبح قادراً على المنافسة بقوة.

وأشار أمير عزمى إلى أن الفترة المقبلة من المحتمل أن تتأثر فرق بإصابات، خاصة أن الدورى لا يزال فى الملعب حتى الآن، متوقعا قوة المنافسة فى الدور الثانى.

وعلى الصعيد الأفريقى، يرى أمير عزمى مجاهد أن الزمالك بالأرقام مرشح بقوة للصعود لربع النهائى، مشيرا إلى أن الدورى مختلف عن أفريقيا و تغيير الأجهزة الفنية فى نصف الموسم يؤثر بقوة على اللاعبين .

وأكد أمير عزمى أن الزمالك يحتاج إلى كاسونجو خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه إذا كان صاحب قرار لأبقى على عمر صلاح فى حراسة المرمى بجانب محمد صبحى وعودة محمود عبد الرحيم "جنش" من الإصابة، مؤكدا على عدم احتياج الفريق للثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل.

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وعقد أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق فترة معايشة تدريبية مؤخرا فى نادى باوك اليونانى الذى لعب له سابقا.

وقال أمير عزمى، إنه حضر العديد من التدريبات مع الفريق خلال فترة المعايشة التى طلب أن يقضيها مع فريقه السابق لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم التدريب.

وأضاف أمير عزمى أنه حضر حفل عشاء بصحبة قدامى الفريق اليونانى، مؤكدا أن صحف اليونان تحدثت عن تجربته فى المعايشة التدريبة.

ولعب أمير عزمي فى صفوف نادى باوك اليوناني لأكثر من موسمين فى الفترة من 2004 إلى 2006 وكان أحد نجوم الفريق، وانتقل بعدها للشباب السعودى ثم لعب بعدها لأكثر من دوري مثل القبرصى والتركى والعراق ومصر.