شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس البدري يقترب من مغادرة الترجي إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 دخل التونسي ​أنيس البدري​ لاعب ​الترجي التونسي​ دائرة اهتمامات نادي ​اتحاد جدة​ تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية .

Advertisements وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تلقي البدري عرضا من نادي الاتحاد السعودي. وخاض البدري مع الترجي هذا الموسم 9 مباريات في الدوري سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين بينما لعب لعب 5 مباريات في ​دوري أبطال أفريقيا​ سجل خلالهم هدفين. كذلك شارك مع فريقه في ​كأس العالم للأندية​ ولعب مباراتين حيث سجل هدفين وحصل مع فريقه على المركز الخامس بعد فوزه الكبير على السد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنيس البدري يقترب من مغادرة الترجي إلى اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.