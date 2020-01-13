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كارلوس إدواردو يقترب من تجديد عقده مع الهلال

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الإثنين 13 يناير 2020

اقترب المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بتوصية من المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو.

وكشفت بعض المصادر المختصة بالشأن الهلالي، أن إدارة النادي -برئاسة فهد بن نافل- قد قررت الإبقاء على إدواردو، مشيرةً إلى أن مفاوضات تمديد عقد اللاعب قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

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وأوضحت المصادر أن السوبر إدواردو قد أبدى موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الزعيم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته الكبيرة في مواصلة مشواره مع الأزرق.

وتوقعت المصادر أن تعلن الإدارة الهلالية، خلال الأيام المقبلة، رسميًا عن تجديد عقد إدواردو لمدة موسمين مقبلين.

الجدير بالذكر أن إدواردو يقدم موسمًا مميزًا مع الزعيم، إذ يعد اللاعب ثاني هدافي الفريق في بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين، برصيد 8 أهداف، خلف الفرنسي جوميز صاحب الـ12 هدف.

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