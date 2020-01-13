شكرا لقرائتكم خبر عن «أليسون»: لا نفكر بالأرقام القياسية في صراع الدوري.. و«فيرمينو» يظهر عندما نحتاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، عن سعادته البالغة بالفوز على توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، مؤكدًا أن مواصلة الضغط هي الطريقة الأمثل لتعامل لاعبي ليفربول مع الأرقام المذهلة التي يحققها الفريق.

وكان الفوز يوم السبت، بهدف دون رد على توتنهام، هو رقم 20 من أصل 21 مباراة محققاً رقماً قياسياً، كما شهد خروج أليسون بشباك نظيفة للمرة السادسة على التوالي، ليعزز من همينة الريدز على صدارة جدول الترتيب.

وقال أليسون، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كان فوزاً كبيراً. الشعور رائع. كانت مباراة صعبة، ودائماً ما تكون مواجهة توتنهام صعبة، وأعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد على الملعب. يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. عندما احتجنا للدفاع، دافعنا بشكل جيد. أعتقد أننا نستحق الفوز».

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وأضاف: «في بعض الأحيان يكون من الصعب توقع كيفية تعامل المنافس مع المباراة. ما عليك فعله فقط هو أن تكون جاهزاً لكل موقف. خلال التدريبات، يعمل المدرب على تجهيزنا لنكون مستعدين لمواجهة أي موقف».

وعن مستوى فيرمينو وتأثيره على الفريق: «هو واحد من أهم لاعبي الفريق. كل لاعب هنا مهم من أجل الفريق، لكن ما يميز بوبي هو أنه يسجل عندما نكون في حاجة له. هو أيضاً لا يسجل فقط، بل يعود للخلف ليساهم في دفع الفريق إلى الأمام. هو يحب أن يصنع الأهداف أيضاً. أنا سعيد للغاية من أجله».

وتعليقًا عن الخروج مجدداً بشباك نظيفة وتحقيق رقم قياسي بحصد 61 نقطة من 21 مباراة: «لا نفكر كثيراً في تحطيم الأرقام القياسية، ولكن من الجيد أن نحطمها. نحن فقط نريد الاستمرار في اللعب والفوز وجعل الجماهير سعيدة والمدرب فخور بنا. نحن دائماً ما نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز».

وتطرق في نهاية حديثه على صراع لقب الدوري الإنجليزي، قال: «لا ننظر إلى النقاط أو الأرقام. التركيز فقط يكون على كل مباراة نخوضها، ونحاول دائماً التركيز على تحقيق الفوز. نحتفل بما نحققه من انتصارات ونحصل على قسط من الراحة، لكننا فور العودة للتدريبات نعود للتركيز على ما ينتظرنا من مواجهات. نحتاج الآن إلى مواصلة الضغط والمضي قدماً وبذل قصارى جهدنا».