شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السوداني: لسنا أغبياء لنقحم الأهلي في أزمة حمادة صدقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أن ناديه سيتقدم بشكوى ضد المدرب المصري حمادة صدقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما غادر تدريب الفريق، وأعلن توليه تدريب سموحة بطريقة بها عدم احترام للنادي السوداني على حد وصفه.

وقال الكاردينال في مداخلة تليفونية على قناة القاهرة والناس: «هناك شرط جزائي واجب السداد بالإضافة للطريقة التي غادر بها حماده صدقي، الإدارة وفرت كل المطلوب والمدرب أخد مرتب شهرين مقدم وعنده شرط مرتب شهر».

وتابع: «هذا تصرف غير مسؤول وللأمانة والمسئولية كان عليه أن يخطرنا بعد مباراة النجم الساحلي ويخلي طرفه ويغادر بدلًا من مغادرته للسودان دون علم مجلس الإدارة في منتصف الليل».

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وعن بيان النادي وإشارته إلى أن وضع الأهلي في دوري الأبطال هو السبب في رحيل حمادة صدقي، علق «الكاردينال» قائلًا: «هناك صفحة مزورة قامت بإقحام اسم النادي الأهلي في الأزمة.. لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة».

وواصل: «لسنا بالغباء الرياضي لكي نفعل هذا الأمر ونقحم الأهلي أو نادي آخر في الأزمة، ستظل العلاقات مع الأندية المصرية جيدة، ولا يوجد لدينا أي أزمة مع أي نادي في مصر».

واختتم: «أمر غريب وتصرف لا يشبه المدربين المصريين المحترمين ولا أهل مصر الطيبين».