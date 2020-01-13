شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«عبدالشافي».. و«زيزو» يغيب عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي.

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ويأتي ذلك وفقاً لبرنامج بدني وتأهيلي وضعه له الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، لمعالجة الإرهاق، استعدادًا للفترة المقبلة.

من جانب آخر، حصل أحمد سيد «زيزو» على راحة من تدريبات اليوم، بسبب معاناته من نزلة برد.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.