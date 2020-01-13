شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العش: أصبت بعقدة نفسية بسبب حسام البدري وسيد عبدالحفيظ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد العش، مدافع الأهلي ووادي دجلة السابق، ولاعب اتحاد بن قردان التونسي الحالي، أن فشل انتقاله إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية منذ موسمين عندما كان لاعبًا في صفوف وادي دجلة، أثر عليه نفسيًا لدرجة جعلته يتخد العديد من القرارات الخاطئة في حياته المهنية.

وأضاف «العش» خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الأهلي لم يظلمني، ولكن أشخاص داخل النادي أو شخصين بالتحديد هم من ظلموني.. حسام البدري المدير الفني للفريق في ذلك الوقت وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة تواصلا معي للعودة إلى الأهلي، ولكني فوجئت بتراجعهم».

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وأضاف: «لا أعلم سبب فشل عودتي للأهلي خاصة بعدما طلب البدري بنفسه التعاقد معي وهو يمثل الجانب الفني، وسيد عبدالحفيظ يمثل الجانب الإداري.. ولذلك انتهيت علاقتي بنادي دجلة.. ولكن كان هناك خلاف بين لجنة التخطيط في الأهلي وحسام البدري تسببت في فشل عودتي للقلعة الحمراء».

وأردف: «تعرضت للظلم من حسام البدري وسيد عبدالحفيظ، وفشل العودة سبب لي عقدة نفسية، وبسببه اتخذت العديد من القرارات الخاطئة في حياتي».

وأتم: «ما حدث في تفاوض الأهلي معي وإنهاء كافة الأمور ثم فشل الصفقة لا يحدث في أندية صغيرة».