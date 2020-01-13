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جوميز يرفض رحيل شيلونجو عن الإسماعيلي فى الميركاتو الشتوي

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جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي فكرة رحيل النامبيبي شيلونجو مهاجم الدراويش مؤكدا رغبته في استمراره مع الفريق بجانب التعاقد مع مهاجم جديد بجانب شيلونجو لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر في النصف الثاني من مسابقة الدوري ومنافسات البطولة العربية

 

وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلي قد كشف في وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو وتوقيعه عقوبة مالية ضده واستبعاده من مواجهة بيراميدز 

 

طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلى من إدارة النادي الإطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسي في تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" في الفريق خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد ، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجري عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش في الفترة المقبلة ، وفي هذا الشأن ، عقد  جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

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وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

 

من ناحية أخرى ، يناقش ديديه جوميز مع إدارة النادي ملف صفقات الفريق  المزمع التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث أشترط المدرب الفرنسى على لجنة التعاقدات ضرورة مناقشته فى ملف اللاعبين المنتظر التعاقد معهم لإعلان موقفه سواء بالقبول أو الرفض لاسيما بعد مشاهدته للأداء السلبى للدراويش

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