شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يجتمع مع رئيس سموحة لمناقشة ملف تدعيم الفريق فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، عن عقده جلسه مع المهندس فرج عامر، رئيس النادى، غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقع حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، على عقود تدريب الفريق بمنزل فرج عامر، رئيس النادى، مؤخراً خلال الجلسة التى جمعتهما أمس خلفا لحسام حسن التى تقدم باستقالته والاتفاق على ما يحتاج الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكان أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

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ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة غدا الثلاثاء، حيث سعقد جلسة مع رئيس النادى قبل المران .

واعلن نادى الهلال السودانى، أن رئيس النادى، تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى، ليعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها .