شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. كارتيرون يستعين بثلاثى الناشئين لموقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة لثلاثي من الناشئين، وهم هاني رشدي، وأحمد عيد، وحسين فيصل، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتصعيد عدد من المتميزين من القطاع للتدريب مع الفريق والاستعانة بهم في اللقاءات المقبلة. وانضم رشدي مهاجم فريق 1999 للتدريبات ليلحق بالثنائي عيد وفيصل المتواجد في التدريبات منذ فترة . ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.

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