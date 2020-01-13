المصري يفاوض ميدو جابر لتدعيم الفريق البورسعيدي فى الدور الثاني

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وانضم ميدو جابر لقائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن مصر المقاصة، بعد مطالبة الحارس أحمد عادل إدارة النادي بالرحيل لنفس السبب وهو عدم المشاركة المنتظمة حيث تلقى حارس الأهلي السابق عرضاً رسمياً من الأهلي خلال الساعات القادمة.
ويواجه المصري أزمة بسبب عدم امكانية قيده للاعبين جدد بسبب مستحقات لاعبه السابق الشيخ موكورو، إلا أن هناك محاولات حالياً لحل الأزمة، في الوقت الذي وصف ايهاب جلال المدير الفني للمصري موقف الفريق في ملف القيد بـ "المعقد" رغم أنه يمتلك 3 أماكن في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة ويتمنى فقط عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.
ورفض إيهاب جلال فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري، مشددًا على إنه حديث بعيدًا عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعاني من نقص عددى كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة في الفريق بدون شك.
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