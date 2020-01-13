شكرا لقرائتكم قرار مُفاجئ من الزمالك بشأن محمد عنتر بعد الموافقة على رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفضل إدارة نادى الزمالك، رحيل محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، على سبيل البيع النهائى، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، بدلا من رحيله على سبيل الإعارة بعد طلب اللاعب الخروج مُعاراً من النادى الأبيض، للمُشاركة بشكل أساسى مع أحد أندية الدورى الممتاز، بعد تلقيه مجموعة من العروض خلال الفترة الأخيرة، إلا إن إدارة الزمالك جاء قرارها المُفاجئ بشأن عنتر حتى تحقق أفضل استفادة مالية من رحيله.

وتلقى محمد عنتر، عروضا من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم حيث خرج من الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز، ورغم موافقة كارتيرون على رحيله إلا إن إدارة الزمالك تفضل حاليًا أن يكون ذلك الرحيل على سبيل الانتقال النهائى لتحقيق أكبر عائد مالى من وراء رحيله بدلا من إعارته بمقابل مالى ضعيف.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الجونة والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة، حيث فاز فى الأولى بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يذكر، أن الزمالك حقق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد السلام، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الإفريقية، بعدما احتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.