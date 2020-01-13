نزلة برد سبب غياب زبزو عن مران الزمالك اليوم

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جدة - عمرو شويل وافق المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون لأحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض، بالحصول على راحة من تدريبات اليوم والمقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد .
وتواجد محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك ، بتدريبات الفريق وذلك من أجل مؤازرة زملائه .
واطمأن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، على آخر التطورات الخاصة بحالته بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها خلال الفترة السابقة.
ويخضع اللاعب حاليا لتدريبات تأهيلية وضعها له الجهاز الطبي وذلك ضمن البرنامج العلاجي الذي يؤديه تمهيدا للعودة للمشاركة من جديد في التدريبات
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