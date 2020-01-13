شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع فقرة تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك استعدادا للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لاطالات وقفز حواجز قصيرة . ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني استعدادا للقاء الجونه المقرر الأربعاء المقبل في الأسبوع ال١٣ لبطولة الدوري الممتاز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يضع فقرة تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك استعدادا للجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.