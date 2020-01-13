شكرا لقرائتكم بعد انتعاش الخزينة.. الزمالك يقرر صرف 3 ملايين جنيه للألعاب الأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصرف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، 3 مليون جنيه قيمة مستحقات الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بعد انتعاش الخزينة البيضاء بـ 20 مليون جنيه، حيث قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات الألعاب الجماعية إلى جانب المستحقات الخاصة بكرة القدم خلال الفترة الحالية لتحفيز الفرق المختلفة بالنادى الأبيض .

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حجم المستحقات الخاصة بعقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المقرر صرفها عبارة عن 16.5 مليون جنيه، بعد قرار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بصرف كافة المستحقات الخاصة بعقود لاعبى الفريق الأول عقب الفوز الذى حققه الفريق على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم الجمعة الماضى، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء بعد غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.