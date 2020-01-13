شكرا لقرائتكم تدريبات قوية لـ جنش الزمالك قبل السفر للغردقة غدا لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المران الجماعي، استعداداً لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز، الأربعاء المقبل .
كما أدي محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج بدني وتأهيلي وضعه له الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لمعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.
ويخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية في الحادية عشر ظهر غد الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وعقب المران يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق استعدادا للسفر إلى الغردقة لمواجهة الجونة .
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