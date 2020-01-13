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تدريبات قوية لـ جنش الزمالك قبل السفر للغردقة غدا لمواجهة الجونة

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جدة - عمرو شويل خاص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المران الجماعي، استعداداً لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز، الأربعاء المقبل .

 

وشهد المران تخصيص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي جنش وعواد وأبو جبل ومحمد صبحي، وفقرة تدريبية خاصة للحارس محمود عبدالرحيم “جنش” حيث أدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية، في حين شارك أبوجبل، وعواد، وصبحي، في الفقرة الفنية التي يؤديها اللاعبون وهي عبارة عن تدوير الكرة من لمسة واحدة .

 

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كما أدي محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج بدني وتأهيلي وضعه له الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لمعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.

 

ويخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية في الحادية عشر ظهر غد الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وعقب المران يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق استعدادا للسفر إلى الغردقة لمواجهة الجونة .

 

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