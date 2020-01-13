إحالة حسام غالى إلى التحقيق باتحاد الكرة

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إحالتها لكابتن حسام غالى مدير الكرة بنادي الجونة إلى لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية مشادته القوية مع الحكم أحمد الغندور.
وكانت مباراة الجونة أمام أسوان شهدت دخول حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة فى مشادة قوية مع الحكم الدولى أحمد الغندور وهو ما أدى إلى طرده من المباراة .
ومن المقرر أن يخضع حسام غالى إلى التحقيق من قبل لجنة الانضباط والأخلاق قبل صدور القرار النهائى الخاص به خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفى حال تخلف حسام غالى عن الحضور إلى الجبلاية والخضوع إلى التحقيق سيتم فرض أكبر عقوبة ممكنة ضده من قبل لجنة المسابقات.
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