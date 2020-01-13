موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 والهزيمة في ثلاث مباريات، ويفصل بينه وبين الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع نقطتين فقط؛ حيث نجح الأخير في حصد 21 نقطة من اثني عشر لقاء، وكان قد فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

وتنطلق مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل الموافق 16 من شهر يناير الجاري.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.