موعد مباراة المصري البورسعيدي ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي ونادي أسوان، والتي يستضيفها ستاد الجيش ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض أحدي عشر لقاء حقق الفوز في 4 منها وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري، بينما يقع نادي أسوان في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، بعد الهزيمة في 6 مباريات والتعادل في 5 والفوز في لقاء وحيد.

وتنطلق مباراة النادي المصري ونادي أسوان في تمام الخامسة من مساء الخميس المقبل الموافق 16 من شهر يناير الجاري، وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.